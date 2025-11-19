'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle siyasi partilerin, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocukların suça sürüklenmesinin bireysel davranışlarının değil, toplumsal bir kırılmanın göstergesi olduğunu belirterek, TÜİK verilerine göre 2024'te 202 bin 778 çocuğun suça sürüklenmeleri nedeniyle işlem gördüğünü söyledi.

Şiddet içeren dijital içeriklerin de çocukları suça özendirdiğine işaret eden Esen, aile, okul, sosyal hizmet sistemlerinin ise bu yeni dijital suç dinamiklerine karşı hazırlıksız olduğunun görüldüğünü söyledi. Bu nedenle çözümün cezayı artırmak ya da yeni cezaevi yapmak olmadığını dile getiren Esen, "İhtiyacımız olan, etkin, koruyucu, önleyici tedbirler, bakanlıklar arası eş güdümlü çalışan dijital veri sistemi, izleme, denetleme sistemleri ve hayata tutunduran, suç döngüsünden çıkaran etkili rehabilitasyonlar. Cezalandırmayı değil, çocuğu suçun yörüngesinden çıkarmayı hedeflemek asıl olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, aile içi şiddet, yoksulluk, sosyal dışlanma, eğitimden uzak kalma, çocuk işçiliği, göç, aidiyetinin azalması, suç mağduru olma ve sağlıklı rol modelden yoksun olma gibi sebeplerin çocukların karıştığı suçların sebepleri arasında olduğunu ifade etti.

Komisyonun kurulmasını desteklediklerini ancak bu desteği "salt bir infaz tartışması yapmak üzere" vermediklerini belirten Taşcı, "Bu desteği, çocuk ile suçun kesiştiği bütün yolları tıkamak, sebepleri ortadan kaldırmak üzere veriyoruz. Bir çocuğu suçluya dönüştürenin, mesela maruz kaldığı istismar olduğunu ve o istismarın kendi mahallemizde yaşandığını öğrendiğimizde de örtbas etmeden üzerine gideceksek kuralım bu komisyonu." ifadelerini kullandı.

- "Çocuk söz konusu olduğunda aynı hassasiyetle hareket etmek zorundayız"

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, çocuğun korunmasını yalnızca bir sosyal politika başlığı değil, devletin bekası ve milletin istikbali açısından stratejik bir mesele olarak gördüklerini vurguladı.

Anayasa'nın çocuğu korumayı devlete görev olarak verdiğine işaret eden Küçük, "Bizler de bu Meclis çatısı altında siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, çocuk söz konusu olduğunda aynı hassasiyetle hareket etmek zorundayız." dedi.

Küçük, suça sürüklenen çocuk meselesine sadece güvenlik eksenli bakılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bir çocuk suça sürüklenmişse orada eğitimden sosyal hizmete, aileden çevreye kadar pek çok alanda ihmal ve eksiklik var demektir. Çocuğu suçun faili değil, çoğu zaman mağduru olarak görmek, cezalandırmaktan çok koruyucu, onarıcı mekanizmalar geliştirmek zorundayız. Tüm bu nedenlerle çocukların karşılaştığı sorunların ve mevcut politikaların TBMM tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu komisyonun çıktılarının da her birimizin için ev ödevi olmasını temenni ediyorum"

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, dünyada "yeni nesil çeteleşme"ye dönük ciddi tartışmaların olduğuna değindi.

Partisinin çocuklarla ilgili çalışmalarını anlatan Altın, bu konu hakkında ortak bir mutabakatla yol alınması için Meclis'e bir önerge verdiklerini kaydetti.

Altın, "O sebeple bugün burada bütün partilerin mutabakatıyla Meclis'e gelen bu ortak önergenin çok değerli ve kıymetli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Konuştuğumuz meselenin, çocukların bugününü, yarınını ve bütün toplumun geleceğini etkileyen, ortak akılla ve ortak kaygıyla yaklaşmamız gereken bir konu olduğunu ve kurulacak bu komisyonun buna hizmet etmesini temenni ettiğimi ve partim adına çocukların üstün yararına hizmet edecek tüm çalışmalara tarihsel ve politik sorumlulukla güç vereceğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, suça sürüklenen çocukları önceleyen, onların rehabilitasyonu, topluma kazandırılması ile çocuğun üstün yararını önceleyen bir anlayışla bu alanın yeniden ve bütün yönleriyle tekrar tartışılmasının, atılması gereken adımların mutlaka ivedilikle atılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çocukları suça sürükleyen ve "çocuk suçluluğunu" artıran mekanizmaların altında yoksulluğun yattığını söyleyen Emir, "Yoksulluk arttıkça, ebeveynlerin eğitim seviyesi düştükçe çocuk suçluluğunun ve suça sürüklenen çocuk oranının arttığını görüyorsunuz. Türkiye'de maalesef yoksulluğun giderek arttığı günümüzde suça sürüklenen çocuk oranlarında da ciddi artışlar söz konusu." sözlerini sarf etti.

"Cezaları artırırız, bu sorunu çözeriz" düşüncesinden kurtulmak gerektiğini belirten Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kök sorunları bir bir ele alıp bunlara gerçekten neşter vuracaksak, gerçekten bu sorunları çözeceksek ancak anlam kazanabilir. Yoksa bir taraftan bakıp bir taraftan cezaları artırıp ama olayın sosyolojik, ekonomik, siyasal, psikolojik taraflarını ihmal edersek yine karanlıkta kör dövüşü yapmış oluruz. Bu anlayışla bu komisyonun kurulmasının doğru olacağını, gerekli olduğunu ama olması gerektiği gibi çalışmasını ve bu komisyonun çıktılarının da her birimizin için ev ödevi olmasını temenni ediyorum."

- "İnşallah çalışmalarımız neticesinde buna da vesile oluruz"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, milli egemenliğin çocuklarla doğrudan ilgili olduğuna dikkati çekti.

İktidara geldikleri ilk günden itibaren tüm çabalarının ülkenin evlatlarının daha iyi koşullarda eğitim görmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanması, her çocuğun hak temelli ve devletinin güvencesiyle bir yaşam sürmesi yönünde olduğunu kaydeden Köksal, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.

Köksal, bugün değişen dijital dünyayla birlikte çocukların mağduriyetlerine bu ortamlarda daha sık şahit olurken, diğer taraftan çocukları suça teşvik eden ya da istismarı ve şiddeti yaygınlaştıran, özendiren ve normalleştiren iletişim kanallarına şahit olunduğuna işaret etti.

Geçen yıl da çocuklarla alakalı bir araştırma komisyonunda tüm siyasi partilerle kıymetli çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Köksal, şunları kaydetti:

"Meclis çatısı altında yaptığımız çalışmalarda tüm parti milletvekillerinin ortak kanaati, bu da bugün benim buradan temenni ettiğim: Meclis'te sadece araştırma komisyonları ya da geçici bir komisyon değil, çocuklarla ilgili kalıcı bir komisyonun da var olması gerektiği düşüncesindeyim. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde buna da vesile oluruz. Sizlerden ricam, bu önergemizin oybirliğiyle Genel Kuruldan geçmesiyle hep birlikte göz aydınlığımız çocuklarımızın yararına olacak işlerde buluşmamızdır."

Genel Kurulda, görüşmelerin ardından yapılan oylamada, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.