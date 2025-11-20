Sağlık Yönetimi Mezunları Bu İlana Başvurmak İstiyor!

Mersin Üniversitesi tarafından 14 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programın alınacak Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Tıp Tarihi ve Etik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek lisanstan sonra yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimi bulunmak" şartı aranmaktadır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında yer alan dersler geneli itibarıyla Sağlık Yönetiminden mezun olmuş ve bu alanda lisansüstü eğitim almış adayların verebileceği düzeydedir. Bundan dolayı, oldukça sınırlı sayıda kadro ilanı yapılan bu dönemde Sağlık Yönetimi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmüş yetkin kişiler ilgili kadroya başvuramadığından dolayı üzgün ve tepkili durumdadır.

Diğer taraftan, ilanda yer alan tecrübe şartı ise lisans eğitiminin yerine yüksek lisans programı mezuniyetinden sonra aranmaktadır. Bu durum, başvuruları oldukça sınırlandırmaktadır.

Bu çerçevede, henüz başvuru süreci devam etmekte olan öğretim görevlisi kadrosunun özel şartlarının bir kez daha değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.