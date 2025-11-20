İlandaki TÜBİTAK Proje Şartı Başvuruları Sınırlandırıyor!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosunda, "Raylı Sistemler Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Raylı Sistemler Mühendisliği veya Makine Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamış olmak; TÜBİTAK 1001 projelerinde görev almış ve süper kapasitörler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak." şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, TÜBİTAK tarafından farklı isim ve numaralarda ulusal veya uluslararası düzeyde çok sayıda proje desteği araştırmacılara sunulmaktadır. 1001 projeleri bütçe ve kapsam itibarıyla bunlar içerisinde en yüksek düzeyde olanı olarak ifade edilmektedir. Ancak, ilan şartında sadece 1001 projelerinde görev alma şartı getirilmesi halinde gerek TÜBİTAK'ın diğer nitelikli projeleri gerekse farklı kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen yüksek bütçeli projelerde görev alan kişilerin başvuruları engellenmektedir.

Bu durum, adayların rekabetini engellediği gibi çok nitelikli projelerde görev almış araştırmacıların akademik kadrolara başvuru yapmasına da imkan vermemektedir.

İlgili kadrolara nitelikli adayların başvuruları arzulanırken dahi, kapsayıcılığa her zaman dikkat etmekte fayda bulunmaktadır.

Bu anlamda, söz konusu ilanda yer alan 1001 proje şartının yeniden değerlendirilmesi elzemdir.