Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Bakan Uraloğlu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine ilk defa kent içi raylı sistem yapılacağını belirterek, "Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kent içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık" açıklamasını yaptı.

20 Kasım 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak ülke genelinde devreye aldıkları ve devam eden kent içi raylı sistem hatlarına ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma alanında yaptıkları yatırımların sağladığı kazanımlara dikkati çeken Uraloğlu, "Yatırımlarımızın üretim ve istihdam artışı, ulaşım talebinin karşılanması, üretim maliyetinin düşürülmesi, kalkınma, seyahat konforu ve çevresel kazanım gibi etkileri oluyor" dedi.

Uraloğlu, 12 ilde işletilen 1036 kilometre kent içi raylı sistem bulunduğunu bildirerek, bunun 434 kilometresinin bakanlık tarafından, 602 kilometresinin de belediyelerce yapıldığını söyledi.

Bakanlık uhdesinde işletme altında, yapımı devam eden ve planlanan kent içi raylı sistemlerin 853 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul'da 161,8 kilometresini bitirdik, 22 kilometresinde çalışmalar sürüyor, 84,9 kilometresini planlıyoruz. Kocaeli'de 3,1 kilometresini tamamladık, 43,9'unda çalışmalar devam ediyor. Bursa'da 1,2 kilometre kent içi raylı sistemini tamamladık, 5'inde ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bursa'ya 5,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmak istiyoruz, bunun için planlamalarımızı yaptık. Sakarya'da da 15,2 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Ege'nin incisi İzmir'de de yatırımların sürdüğünü, bu ilde 136 kilometrelik kent içi raylı sistem hayata geçirdiklerini, buna ek olarak 4,5 kilometre daha kent içi raylı sistem yapmayı planladıklarını anlattı.

Afyon'a da 8,5 kilometrelik kent içi raylı sistem yapmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, "Konya'da 32,7 kilometrelik kent içi raylı sistemi tamamladık ve 48,5 kilometrelik kısmı için çalışmalar sürüyor. Bakanlık olarak Antalya'yı da 19,1 kilometrelik kenti içi raylı sisteme kavuşturduk. Başkent Ankara'mızın da kent içi raylı sistem uzunluğunu daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Bu ilimizi 80,5 kilometrelik kent içi raylı sisteme kavuşturduk, buna ek olarak 10 kilometrelik kent içi raylı sistem kısmında çalışmalar devam ediyor. 65,8 kilometre uzunluğunda raylı sistem yapmayı da planlarımız arasına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"122 kilometre kent içi raylı sistemde çalışmalar sürüyor"

Uraloğlu, Kayseri'de 6,8 kilometre, Gaziantep'te de 25,5 kilometre raylı sistemi tamamladıklarını ifade etti.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kent içi raylı sistemleri hayata geçirmek için çalışmalar yaptıklarını bildiren Uraloğlu, şunları söyledi:

"İlk defa 4 ilimizi kent içi raylı sistemle tanıştırmak için çalışmaları hızlandırdık. Bu kapsamda Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kent içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlarla birlikte ülkemizde 297 kilometre kent içi raylı sistem yapmak için kolları sıvadık. Ayrıca yapımı devam eden 122 kilometre kent içi raylı sistemde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz."

