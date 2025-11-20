11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları

Memur-Sen Ankara Temsilciliği tarafından yapılan "Ankara Şehir Sorunları Araştırması", başkentte yaşayan kamu çalışanlarının şehir yaşamından duyduğu memnuniyetsizliği ortaya koydu. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%81,9) trafik ve ulaşımı başkentin en acil çözülmesi gereken problemi olarak tanımladı. Ulaşımın yanı sıra, memurların %58,6'sı barınma maliyetlerinin ciddi bir yük olduğunu belirtirken, katılımcıların büyük bir kısmı (%90'dan fazlası) musluk suyu yerine hazır su veya arıtma kullandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 15:16, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 16:06
Memur-Sen Ankara İl Temsilciliği, kamu çalışanlarının şehir yaşamına ilişkin deneyim ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla yürütülen "Ankara Şehir Sorunları Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

1.480 Memur Ankara'nın Sorunlarını Anlattı

Temsilcilik, memurların yalnızca özlük haklarıyla değil, şehir yaşamını doğrudan ilgilendiren ekonomik ve sosyal koşullarla da yakından ilişkili olduğuna dikkat çekerek araştırmanın bu nedenle hazırlandığını belirtti. Çalışma; ulaşımdan barınmaya, su temininden güvenlik algısına kadar geniş kapsamıyla öne çıktı.

Trafik ve Ulaşım Açık Ara İlk Sırada

Araştırmaya göre Ankara'da memurların en büyük sorunu trafik ve ulaşım oldu. Katılımcıların %81,9'u trafik yükünün başkentin çözülmesi gereken temel problemi olduğunu ifade etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Nevzat Öylek, özel araç kullanımının %55,5 gibi yüksek bir seviyede olduğunu, toplu taşıma kullanıcılarının ise %76,8'inin ciddi zaman kaybı yaşadığını aktardı.

Öylek, raylı sistemin batı ve kuzey ilçelerine yeterince ulaşmamasının trafik sorununu büyüttüğünü belirterek başkentte ulaşım altyapısının yeniden planlanması gerektiğini vurguladı.

Barınma ve Yüksek Kiralar Memurları Zorluyor

Araştırmada ikinci sırada barınma ve yüksek kira problemi yer aldı. Katılımcıların %58,6'sı, Ankara'da konut maliyetlerinin memurlar için "ağır bir yük" haline geldiğini bildirdi.

Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya'da konut sahipliği oranı daha yüksek olsa da memurların üçte birinin kiracı olduğu tespit edildi. Öylek, kira artışları, alım gücündeki düşüş ve kredi faizlerinin barınma sorununu derinleştirdiğini söyledi.

Musluk Suyuna Güven Son Derece Düşük

Araştırmanın öne çıkan bir diğer sonucu ise musluk suyuna duyulan güvenin neredeyse yok seviyesinde olması oldu.

Katılımcıların:

  • %58,6'sı hazır su,
  • %32,5'i arıtma cihazı,
  • %8,9'u musluk suyu kullandığını bildirdi.

Öylek, bu tabloyu "temiz ve sağlıklı suya erişimde ciddi bir güvensizlik" olarak değerlendirerek konunun mutlaka ele alınması gerektiğini belirtti.

Sokak Köpekleri Güvenlik Algısını Zayıflatıyor

Kamusal alanlarda güvenlik algısının düşük olduğu sonucu da dikkat çekti. Katılımcıların yalnızca %30,6'sı kendini park ve sokaklarda güvende hissettiğini ifade etti.

Açık uçlu yanıtlarda en çok şikayet edilen unsur başıboş sokak köpekleri oldu. Tam 380 memur, sokak köpeklerinin oluşturduğu tehlikeden rahatsız olduğunu belirtti. Bunu temizlik sorunları ve uygunsuz davranışlar izledi.

"Ankara'nın Yaşanabilirliği İçin Acil Adım Şart"

Memur-Sen'in raporunda; ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yeşil alan ve sosyal mekanların artırılması, gıda ve su güvenliğinin sağlanması, kamusal güvenliğin iyileştirilmesi gibi birçok alanda somut öneri yer aldı.

Nevzat Öylek, araştırmanın memurların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunları ortaya koyduğunu belirterek "Bu çalışma Ankara'nın geleceği adına toplumsal bir sorumluluktur" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

