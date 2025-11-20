1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin söz varlığını geliştirmek amacıyla "Öğretmenimin Kaleminden Atasözleri ve Deyimler" çalışmasını başlattı. 31 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek olan çalışmaya, tüm öğretmenler en fazla 5 atasözü veya deyimin açıklama metnini göndererek katkı sunabilecek. Metinler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem-değer-eylem çerçevesi ile bağlantı, özgünlük ve günlük yaşamla ilişkilendirilme ölçütlerine göre değerlendirilecek ve uygun bulunanlar MEB'in Veritabanı'nda yayımlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 18:36, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 18:39
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Öğretmenimin Kaleminden Atasözleri ve Deyimler" çalışması kapsamında, atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sunmaları için öğretmenlere çağrıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi" projesi kapsamında "Öğretmenimin Kaleminden Atasözleri ve Deyimler" çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

"Öğretmenin Kalemiyle Atasözü Hayat Bulur" temalı çalışma ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenlere, atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sunmak üzere çağrıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, öğretmenlerin kaleminden atasözleri ve deyimlerin öğrencilere yönelik açıklamalarının yazılmasının hedeflendiği çalışmanın, yarışma formatında gerçekleştirilmeyeceği vurgulandı.

Her öğretmen en fazla 5 atasözü veya deyim için açıklama metni gönderebilecek

Öğretmenlerin katkısıyla öğrencilerin milli kültürel mirası daha derinlemesine anlamaları ve atasözlerinden eğitim amacıyla faydalanmalarının amaçlandığı çalışma kapsamında her öğretmenin en fazla 5 atasözü veya deyim için açıklama metni gönderebileceği ifade edildi.

Gönderilen metinlerin bütünü veya bir kısmının daha önce herhangi bir yarışmaya sunulmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazırlanan çalışmalar, Türkçe yazım ve noktalama kurallarına uygunluk, özgünlük, dil ve anlatım gücü, hedef kitlenin özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'erdem-değer-eylem' çerçevesi ile bağlantı, atasözünün anlamının günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ölçütlerine göre değerlendirilecek. Öğretmenlere, 'Atasözleri ve Deyimlerimiz Dilimizin Parmak İzidir' mesajıyla duyurulan çalışma kapsamında uygun bulunan metinler, yazan öğretmenin bilgileri belirtilerek MEB Atasözü ve Deyimler Veritabanı'nda yayımlanacak. Ayrıca koşulları oluşturan metinlerin basılı ve elektronik olarak yayımlanabilmesine imkan sağlanacak.

Çalışmaya katkı sunmak isteyen öğretmenler, hazırladıkları metinleri 31 Ocak 2026 tarihine kadar https://veri.meb.gov.tr/ adresine gönderebilecek. Çalışmaya ilişkin sonuçlar ise 30 Nisan 2026'da açıklanacak. Duyuruya ilişkin ayrıntılı bilgiye https://sozvarligi.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek."

