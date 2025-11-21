CHP'nin İmralı kararı açıklandı

MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'nin İmralı kararı açıklandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı İmralı çağrısının ardından gözler TBMM'deki komisyona çevrildi. CHP İmralı Adası için de kararı verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 14:48, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 14:49
Yazdır
CHP'nin İmralı kararı açıklandı

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında gözler bugün yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrildi. 14.00'da başlayan toplantıyı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kısa bir konuşmayla açtı.

Açılış konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına konuşma hakkı alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, PKK elebaşı Öcalan'ın bulunduğu İmralı Adası'na gitmeme kararı aldı.

CHP komisyona gitmeme kararı aldı

Komisyonda kalmaya devam edeceklerini ifade eden Emir, "İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir" dedi.

MHP adına Feti Yıldız gidecek

Komisyon toplantısının başlamasına kısa bir süre kala MHP'li Feti Yıldız gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve komisyona partisi adına katılacağını açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber