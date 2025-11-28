Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin personel lehine en yüksek kazanımın sağlanması amacıyla Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, yapılan değerlendirmeler sonucunda Halkbank ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, personelin ilk maaş ödemesinin ardından Aralık ayı içerisinde 105.000 TL tutarında nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Ayrıca 2026 Ocak ayından itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15.000 TL Paraf Puan tanımlanacak. Böylece toplam promosyon tutarı 120.000 TL olarak belirlendi.

Bakanlık, nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından özel kredi seçeneklerinin de oluşturulduğunu duyurdu. Buna göre faizsiz kredi tutarları ve taksitleri şöyle:

. 6 ay: 660.000 TL - 110.000 TL taksit

. 8 ay: 526.000 TL - 65.750 TL taksit

. 10 ay: 440.000 TL - 44.000 TL taksit

. 12 ay: 381.000 TL - 31.750 TL taksit

. 18 ay: 279.000 TL - 15.500 TL taksit

. 24 ay: 227.000 TL - 9.458 TL taksit

Açıklamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çalışma arkadaşlarımızın refahını yükseltmek ve çalışma koşullarını güçlendirmek amacıyla yürütülen tüm süreçler titizlikle takip edilmektedir. Yapılan anlaşmanın çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."



