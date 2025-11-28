5. İstanbul Eğitim Zirvesi 5 Aralık'ta başlayacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre zirve, "Dünyayı Eğitimle İyileştirmek" temasıyla eğitimin toplumsal dönüşümde oynadığı rolü kapsamlı bir biçimde ele almayı amaçlıyor.

Zirvenin açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile farklı ülkelerin devlet başkanı eşleri, eğitim bakanları, akademisyenler, uzmanlar ve genç temsilcilerin katılması bekleniyor.

Zirve kapsamında yapılacak "Üst Düzey Oturum: Eğitimin Politika Yapımındaki Stratejik Rolü" başlıklı oturumda, farklı ülkelerin eğitim bakanları, eğitim sistemlerinin ekonomik gelişme, toplumsal uyum, kültürel etkileşim ve kriz yönetimi üzerindeki etkilerini değerlendirecek, ülkelerin reform deneyimleri ışığında ortak bir vizyon geliştirecek.

"Eğitimin Aynasında Bilineni Görmek" başlıklı panelde, güncel krizlerin eğitim bağlamında nasıl okunabileceği ele alınacak, ekonomik dalgalanmalardan toplumsal kırılganlıklara kadar birçok konu, eğitim politikalarının görünmeyen etkileriyle birlikte tartışılacak.

"Müfredatın Ötesinde: İnsanlık Sanatı" başlıklı oturumda ise bilginin ahlaki ve insani boyutu ön plana çıkarılacak. Katılımcılar, hikmete dayalı öğrenme yaklaşımlarının eğitim sistemlerinde nasıl konumlandırılabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

"Okuldan Topluma: İşbirliği Ekosistemi" oturumunda da okul-aile-toplum ekseninde kurulacak güçlü işbirliği modellerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıları ortaya konulacak, farklı paydaşların birlikte hareket ettiği esnek eğitim ekosistemleri üzerinde durulacak.

"Gençlerden Yarına Çağrı: Fikirden Eyleme" başlıklı kapanış oturumunda farklı ülkelerden genç konuşmacılar, kendi toplumlarına ilişkin çözüm önerilerini ve gelecek vizyonlarını paylaşacak, gençlerin eğitim politikalarındaki rolünü aktaracak.

5-6 Aralık'ta yapılacak zirve boyunca Türkiye Maarif Vakfı Okullarında uygulanan başarılı örneklerin sunulacağı "Eğitimde İyi Uygulamalar" oturumları ile 5. Uluslararası Maarif Fotoğraf Yarışması Sergisi katılımcıların ilgisine sunulacak.

İstanbul Eğitim Zirvesi

Her yıl farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen ve uluslararası ölçekte takip edilen İstanbul Eğitim Zirvesi, eğitimde yenilikçi yaklaşımların ve etkili uygulamaların paylaşılması için önemli bir platform sunuyor.

Türkiye Maarif Vakfınca 2021'den bu yana gerçekleştirilen zirve, farklı ülkelerden uzmanları, karar vericileri ve akademik çevreleri bir araya getirerek, eğitim alanındaki güncel gelişmeleri uluslararası perspektiften ele almayı amaçlıyor.

Geçmiş yıllarda yapılan zirvelerde "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm", "Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları", "Eğitimde Değişimi Yönetmek" ve "Daha Adil Bir Toplum için Eğitim" temaları işlenmişti.