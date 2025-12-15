Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in iftiraları apaçık provokasyon
Markete patlayıcı madde atıp kaçan 2 şüpheli yakalandı

Bağlar ilçesinde bir markete patlayıcı madde atarak kaçan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Patlama anı kameralara yansırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı.

15 Aralık 2025 15:26
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir markete patlayıcı madde atıldı.

Saldırı sırasında markette bulunan iş yeri sahibi S.D. yara almadan kurtulurken, şüpheli ise kaçtı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Patlama nedeniyle markette hasar oluştu.

İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri patlayıcı madde atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangın çıktığı, iş yerinin yanından geçen bir kadının da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olaya karıştığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 yaşından küçük 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ise 2 maske, 1 şarjör ve 25 silah fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

