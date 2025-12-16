Veysel Tiryaki: İşçiye 1 Lira Borcumuz Yok, Bütçemiz Artıda

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen "Kültür Sanat Sohbetleri" programında, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve kültür- sanat muhabirleriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Altındağ Belediyesi'nde "Borçsuz Belediye" Dönemi

Bir dönemlik aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Veysel Tiryaki, görevdeki 1,5 yılını değerlendirdi. Aldıkları radikal tasarruf tedbirleri sayesinde belediyenin mali tablosunu tamamen düzelttiklerini belirten Tiryaki, yılbaşından sonra tüm rakamları şeffaf bir şekilde açıklayacaklarını müjdeledi.

Tiryaki, "Dağlar kadar fark var. Bugün hiçbir borcu olmayan, personeline bir kuruş borcu olmayan bir belediyeyiz. Yılı bütçe fazlasıyla kapatıyoruz," ifadelerini kullandı.

"İşçiler Sendikadan İstifa Edip Bize Güvendi"

Belediye bünyesinde çalışan 1500 işçinin sendikadan kendi istekleriyle ayrılma sürecine değinen Başkan Tiryaki, bu durumun Türkiye'de bir örneği olmadığını savundu. İşçilerin belediye yönetimine duyduğu güvenin altını çizen Tiryaki, şu detayları paylaştı:

Maaş Ödemeleri: "Bir gün, bir saat bile gecikme yaşanmadı."

Refah Seviyesi: "İşçiler şu an sendika döneminden çok daha yüksek maaş alıyor."

Yönetim İlişkisi: "İşçiyle yönetim 'can ciğer kuzu sarması' kıvamında."

Sokak Hayvanları Sorununa Batı Modeli Çözüm

Son dönemde Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan sahipsiz sokak hayvanları hakkında da konuşan Tiryaki, sokakta sahipsiz köpek olmaması gerektiğini vurguladı. Kendi bünyelerinde 4 köpek beslediğini belirten Tiryaki, "Batı'da sahipsiz hayvan yok. Şehirlerin bu problemini çözmemiz lazım' Altındağ'a 200 metre uzaklıkta sokak hayvanları için rehabilitasyon ve bakım yeri inşa ediyoruz dedi.

Öğrencilere 50 Milyon TL'lik Ulaşım Desteği

Eğitimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini belirten Başkan Tiryaki, maddi imkanı kısıtlı öğrenciler için büyük bir yatırım yaptıklarını açıkladı. 50 milyon lira bedelle 4 adet otobüs satın aldıklarını duyuran Tiryaki, "Öğrencileri servis gibi evlerinden almayacağız ancak ulaşım noktalarında mağduriyet yaşamamaları için bu hizmeti sağlayacağız," dedi.

"Altındağ, Ankara'nın Vazgeçilmezidir"

Altındağ'ın geçmişteki gecekondu yapısından modern bir çehreye bürünme sürecini anlatan Tiryaki, ilçenin cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti. Ankara trafiğine de değinen Başkan, ulaşım ve altyapı yatırımlarının hızlanması gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin sadece çöp ve asfaltla anılmaması gerektiğini, kültür ve sanatın öncelikli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Altındağ Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen basın buluşmasına Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir de katıldı Gökdemir, derneğin 2013 yılında kurulduğunu belirterek, '600'den fazla gazeteci ile birlikte 50'den fazla ilimizi gezip tanıma fırsatı bulduk, ülkemizin keşfedilmesi gereken kültürel ve doğal güzelliklerini siz değerli basın mensupları aracılığıyla tanıtıp kültür turizmine katkıda bulunduk' dedi.

Dernek Başkanı Gökdemir, Ankara'daki en kültürel ve tarihi mekanların Altındağ'da bulunduğunu belirterek, 'Ankara'nın Kalbi Altındağ, yerli ve yabancı milyonlarca kişi tarafında ziyaret edilen çok önemli bir ilçedir, Altındağ'ın gelişmesi ve en çok ziyaret edilmesinin nedeni Belediye Başkanımız Veysel Tiryaki'nin ilçeye yaptığı büyük yatırımlardan dolayıdır' şeklinde konuştu.