Atık tankerine gizlenmiş 32 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır'da bir çekiciye bağlı atık tankerine gizlenmiş 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 08:39, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 18:35


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine bir çekiciye bağlı atık tankeri durduruldu.

Ekipler tarafından teknik cihazlarla yapılan kontrollerde tanker içerisinde oldukları anlaşılan düzensiz göçmenlerin insanlık dışı koşullardaki özel bölmelere yerleştirildiği tespit edildi.

Uzun uğraşlar sonucu Afganistan uyruklu 32 göçmen tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanılan çekici ve tankere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

