5 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede eğitime ara

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşıma kapsamında olan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Gercüş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; ilçe genelindeki tüm köy okullarında, kırsal bölgelerden merkeze gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 5 Ocak'ta ara verildiği duyuruldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 5 Ocak tarihinde ilçe merkezi dışındaki belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe merkezinde bulunan okullarda ise eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, gelişmelere ilişkin bilgilendirmelerin resmi kanallar üzerinden yapılacağını belirtti.





------------------------------------------------------

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

------------------------------------------------------

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 gün tatil kararı alınırken, ilçe merkezinde yaşayan öğrenciler için eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı kırsal yolların ulaşıma açılamaması ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle eğitimle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçede taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğrenci ve servis güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için okulların açık olacağı bildirildi.

Yetkililer, hava ve yol durumunun yakından takip edildiğini, özellikle kırsal bölgelerde öğrenci güvenliğinin öncelik olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmeleri istendi.



