Engelli Memur Sayısının Hesabında Belediye Sözleşmeli Personel Dahil Edilir Mi?

657 sayılı Kanunun "engelli personel çalıştırma yükümlülüğü" başlıklı 53'üncü maddesine göre; kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin "kadroların tahsisi" başlıklı 10'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır.

Bu bilgilere göre dolu memur kadro sayısı örneğin 22 ise engelli sayısı %3 oranına denk gelen 0,66 rakamı tama tamamlanarak edilerek en az 1 engelli memur istihdamı yapılmalıdır.

Sözleşmeli personelin dolu memur kadrosuna dahil edilip edilemeyeceği hususunda ise, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yapılan düzenlemeye göre "sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz." Bu anlamda, boş memur kadroları karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilen sözleşmeli personeller, dolu memur kadrosuna dahil edilerek hesaplama yapılmalıdır.

Gerek hesaplamada virgülden sonraki kısmın hesaba alınması gerekse sözleşmeli personelin memur sayısına dahil edilerek engelli hesabının yapılması hususunda Çevre Bakanlığı'nın görüşü (T: 02.10.2025 - S: 13693616) de aynı doğrultudadır.

Ancak, yüzde 3 hesaplamasında virgülden sonraki kısım 0,5'in altında ise tama tamamlanacak mı tamamlanmayacak mı sorusunun cevabı yukarıda yer alan mevzuatta açık şekilde belirlenmemiştir. İş Kanunu Madde 30'a göre işçiler açısından oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülmektedir. Devlet Memurları Kanunu Madde 53'te bu düzenleme gibi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. İşte bu durumda kurumlar nasıl hareket etmelidir? %3 oranı aslında en az oran olup zorunlu istihdam oranıdır. Kurumların, bu oranın üzerinde engelli çalıştırmaları mümkün olduğu gibi yarıma kadar kesirleri dikkate alarak tama tamamlayarak engelli çalıştırmaları mümkün olmalıdır.