Engelli Memur Sayısının Hesabında Belediye Sözleşmeli Personel Dahil Edilir Mi?

1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Engelli Memur Sayısının Hesabında Belediye Sözleşmeli Personel Dahil Edilir Mi?

657 sayılı Kanun, 5393 sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik gereği engelli memur sayısının hesabında belediye sözleşmeli personeli de dahil edilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 00:10, Son Güncelleme : 05 Ocak 2026 09:53
Yazdır
Engelli Memur Sayısının Hesabında Belediye Sözleşmeli Personel Dahil Edilir Mi?

657 sayılı Kanunun "engelli personel çalıştırma yükümlülüğü" başlıklı 53'üncü maddesine göre; kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin "kadroların tahsisi" başlıklı 10'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır.

Bu bilgilere göre dolu memur kadro sayısı örneğin 22 ise engelli sayısı %3 oranına denk gelen 0,66 rakamı tama tamamlanarak edilerek en az 1 engelli memur istihdamı yapılmalıdır.

Sözleşmeli personelin dolu memur kadrosuna dahil edilip edilemeyeceği hususunda ise, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yapılan düzenlemeye göre "sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz." Bu anlamda, boş memur kadroları karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilen sözleşmeli personeller, dolu memur kadrosuna dahil edilerek hesaplama yapılmalıdır.

Gerek hesaplamada virgülden sonraki kısmın hesaba alınması gerekse sözleşmeli personelin memur sayısına dahil edilerek engelli hesabının yapılması hususunda Çevre Bakanlığı'nın görüşü (T: 02.10.2025 - S: 13693616) de aynı doğrultudadır.

Ancak, yüzde 3 hesaplamasında virgülden sonraki kısım 0,5'in altında ise tama tamamlanacak mı tamamlanmayacak mı sorusunun cevabı yukarıda yer alan mevzuatta açık şekilde belirlenmemiştir. İş Kanunu Madde 30'a göre işçiler açısından oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülmektedir. Devlet Memurları Kanunu Madde 53'te bu düzenleme gibi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. İşte bu durumda kurumlar nasıl hareket etmelidir? %3 oranı aslında en az oran olup zorunlu istihdam oranıdır. Kurumların, bu oranın üzerinde engelli çalıştırmaları mümkün olduğu gibi yarıma kadar kesirleri dikkate alarak tama tamamlayarak engelli çalıştırmaları mümkün olmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber