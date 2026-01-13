Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
İran'daki gelişmeler petrol fiyatını yükseltti. Motorinin litre fiyatına 1,08 lira zam geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 08:00, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 08:00
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.
Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı.
Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.