Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net