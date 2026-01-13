Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi

İran'daki gelişmeler petrol fiyatını yükseltti. Motorinin litre fiyatına 1,08 lira zam geldi.

Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 80 kuruşa çıktı.

Motorin İzmir'de 56 lira 10 kuruşa, Ankara'da ise 55 lira 90 kuruşa satılıyor.

