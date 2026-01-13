Altın rekor sonrası düştü

Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
RTÜK şikayetleri inceledi: 3 televizyon kanalına ceza
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
KKK'ne 'ihale yolsuzluğu' operasyonu: 6'sı asker 21 gözaltı
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
CTE Genel Müdürü: Cezasızlık algısı yanlış, cezaevlerinde 403 bin kişi var
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Trump'ın vururuz tehdidi 'altın'ı rekor seviyeye yükseltti
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Açıklamalar peş peşe geldi. Hangi illerde okullar tatil?
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Ankaralılar trafik için 'referanduma' gidecek
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın rekor sonrası düştü

Altın fiyatları, tarihinde ilk kez ons başına 4 bin 600 dolar seviyesini aşmasının ardından salı günü kar satışlarının etkisiyle geriledi. Piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler devam ederken, yatırımcılar temkinli davranıyor.

Haber Giriş : 13 Ocak 2026 08:29, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 08:29
Yazdır
Altın rekor sonrası düştü

Altın fiyatları, tarihinde ilk kez ons başına 4 bin 600 dolar seviyesini aşmasının ardından salı günü kar satışlarının etkisiyle geriledi.

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 576,79 dolara indi. Ons altın, pazartesi günü 4 bin 629,94 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 585,40 dolara indi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle birlikte gram altın tarafında da düşüş yaşandı. Gram altın fiyatları yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 365 lira seviyelerine geriledi. Gram altın şu sıralar 6 bin 376 liradan değer görüyor.

Trump'tan İran mesajı: Yüzde 25 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la iş yapan ülkelere ABD ile ticarette yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Washington yönetimi, son yılların en büyük hükümet karşıtı protestolarının yaşandığı İran'daki gelişmelere nasıl yanıt verileceğini tartışıyor.

Küresel güç gösterisi ve artan gerilim devam ediyor

İran'daki gerginlik, Trump'ın uluslararası arenada ABD'nin gücünü daha sert biçimde ortaya koyduğu bir döneme denk geldi. Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden uzaklaştırıldığını duyururken, Grönland'ın satın alınması ya da güç kullanımıyla alınabileceğine dair açıklamalarla da gündeme geldi.

Fed soruşturması doları baskıladı

Trump yönetiminin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlatması, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişeleri artırdı. Dolar, son dönemdeki kayıplarını korurken bir ayın zirvesine yakın seviyelerde dalgalandı. Soruşturma kararı, eski Fed başkanları ve Cumhuriyetçi Parti içinden gelen sert eleştirilerle karşılandı.

Faiz indirimi beklentisi altını destekliyor

Cnbc-E'de yer alan habere göre Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük aracı kurumlar, Fed'in haziran ve eylül aylarında ikişer adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Faiz getirisi olmayan varlıklar, düşük faiz ortamlarında ve jeopolitik ya da ekonomik belirsizlik dönemlerinde genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Değerli metallerde de geri çekilme görüldü

Spot gümüş, pazartesi günü gördüğü 86,22 dolarlık rekorun ardından yüzde 1,6 düşüşle 83,62 dolara indi. Spot platin, 29 Aralık'ta kaydettiği 2 bin 478,50 dolarlık zirvenin ardından yüzde 2,5 kayıpla 2 bin 283,95 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 3,7 düşüşle 1.774,44 dolardan işlem gördü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber