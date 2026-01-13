CHP kurultay davasında Lütfü Savaş 'mağdur' sıfatıyla davaya katılacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya konu suç tarihinde CHP üyesi olan müşteki Lütfü Savaş'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen mağdur olarak da katılma talebinin kabulünü talep etti. Savcı, dosyadaki eksik ifadelerin ve eksik hususların tamamlanarak duruşmaya devam edilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme belediyelere yazılan müzekkerelere cevap beklenilmesine hükmederek, Lütfü Savaş'ın katılma talebini kabul etti. Dinlenen sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 23 Şubat 09.00'a erteledi.