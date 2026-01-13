Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde okulda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, okul önünde bulunduğu sırada şüpheli M.P.'nin saldırısına uğradı.

Şüpheli öğretmene yumruk attı. Öğretmen yumruğun etkisiyle yere düştü.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Araya başka bir öğretmen girerek şüpheliyi durdurmaya çalıştı ancak saldırgan bu kez de tabanca çekerek yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı.

Öğretmene mermi isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tedavi sonrasında taburcu edilen öğretmenin bugün tekrar okula döndüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polisin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

ÖĞRETMENE HUSUMET BESLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan şüphelinin daha önce çocuğunun Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda eğitim gördüğü, daha sonra başka bir okula nakil edildiği öğrenildi.



