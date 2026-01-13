Casperlar'a sosyal medya operasyonu: 58 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın sözde liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 117 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

Suç örgütünün sosyal medya üzerinden propagandası yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

58 TUTUKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleşen operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı.

Çete üyelerinden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI HÜCRE EVLERİNE YERLEŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin hücre evlerine yerleştirdikleri çocuk yaştakileri "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma" ve "tehdit" eylemlerinde kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasında sosyal medyada örgüt propagandası yapan, lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalışan şüpheliler de var.

"Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Şüphelilere "kasten yaralama", "kasten öldürme", "kasten yangın çıkarma" gibi birçok farklı suçlama yöneltiliyor.