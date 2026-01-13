Bebek Sahili'nde yıkım sürüyor. Pastanedeki kaçak eklenti yıkıldı

Boğaz hattındaki denetimlerin ve imara aykırı yapılarla ilgili çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.

Bebek'te bulunan Baylan Pastanesi'nin teras kısmında yer alan ve imalathane olarak kullanılan bölümün imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiği tespit edildi.

Çalışmalar bugün de devam ediyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net