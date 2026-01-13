Van'da kuyumcu, altın ve paralarla kayıplara karıştı

Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde kuyumcuya emanet para ve altın bıraktığını öne süren bazı vatandaşların dükkanın açılmadığını fark etmesi üzerine bölgede gerginlik çıktı.

Mağdur olduklarını belirten kalabalık bir grup, söz konusu kuyumcunun kardeşine ait olduğu öğrenilen başka bir kuyumcu dükkanına yönelerek iş yerine saldırdı.

BÖLGEYE POLİS GELDİ

Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı, hem saldırı olayı hem de kuyumcuyla ilgili iddiaların çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.



