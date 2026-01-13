Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre, 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı, önceki yılın aynı dönemine oranla %28 artışla 12,4 milyar dolara yükseldi. Sadece Kasım ayında 990 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, yatırımlarda aslan payını Hollanda, Almanya ve ABD aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 16:05, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 16:06
Yazdır
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, 2025'in 11 ayında 12,4 milyar dolar oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, 2025'in 11 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 12,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

UDY'de geçen yılın 11 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 28'lik artış kaydedilirken 2003'ten itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 286 milyar doları aştı.

Kasım ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 990 milyon dolar olurken bu yatırımların 342 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti. Bu dönemde, toplam UDY'nin 514 milyon doları borçlanma araçları, 218 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla yapıldı. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyeleri 84 milyon dolar değerinde aşağı yönde etki etti.

Yılın 11 ayındaki UDY'nin alt kırılımları incelendiğinde, yatırım sermayesi girişleri 8,9 milyar dolar, borçlanma araçları 3 milyar dolar, gayrimenkul alımları 2,1 milyar dolar olarak kaydedilirken tasfiyelerin 1,5 milyar dolarlık negatif etkisiyle toplam değer 12,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

- En fazla yatırım bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti

2025 yılının kasım ayı içerisinde gerçekleşen 342 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 51 milyon dolarlık yatırım girişi ile bilgi ve iletişim, yüzde 15'lik pay aldı. 50 milyon dolarlık yatırımıyla toptan ve perakende ticaret de yüzde 15'lik paya sahip olurken gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı da yüzde 12'lik pay aldı.

Geçen yılın 11 ayında en çok yatırım gelen sektörler de kasım ayında en çok yatırımın gerçekleştiği sektörler oldu. 2,9 milyar dolar ile toptan ve perakende ticaret, 1,3 milyar dolar ile bilgi ve iletişim ve yine 1,3 milyar dolar ile gıda imalatı, yılın 11 ayında öne çıkan sektörler olarak kayıtlara geçti.

- Kasımda en fazla uluslararası yatırım Hollanda, Almanya ve ABD'den geldi

2003-2024 dönemi toplamında yüzde 58'lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025'in 11'inci ayında yüzde 75'lik pay aldı. Spesifik olarak 111 milyon dolarlık yatırımı ve yüzde 32'lik payı ile bu değerdeki asıl itici güç Hollanda oldu. Kasım 2025'te ülkeler özelinde, Hollanda'yı yüzde 16 ile Almanya, yüzde 10 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yüzde 7 ile Fransa ve yüzde 6 ile İspanya takip etti.

Yılın 11 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım gelen üç ülke, 2,8 milyar dolar ile Hollanda, 1,1 milyar dolar ile Kazakistan ve yine 1,1 milyar dolar ile Lüksemburg olarak sıralandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber