'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda kalan bir grup öğrencinin, Suriye'de PKK/SDG'ye yönelik operasyonları protesto ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan paylaşımları yakından takip ettiklerini belirten Bakanlık, ilgili mevzuat doğrultusunda sorumlular hakkında idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, sürecin gerekli hassasiyet gösterilerek hukuki çerçevede titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 17:38, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 17:38
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili mevzuat çerçevesinde disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare KYK yurdunda kalan bir grup öğrencinin, Suriye'de PKK/SDG'ye yönelik operasyonu protesto ettiği iddialarına ilişkin videonun sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yayılması ile ilgili resmi açıklama yayımladı. Bakanlık, söz konusu paylaşımlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

"İlgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin süreci başlatılmıştır"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin paylaşımlar yer almaktadır. Söz konusu paylaşımlara konu olan hususlarla ilgili olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin süreci başlatılmıştır. Süreç, gerekli hassasiyet gösterilerek ve hukuki çerçeve içerisinde yürütülmektedir."

