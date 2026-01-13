30 ilde eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller

Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı. Öğrencilerin gözü şimdi 14 Ocak tarihli kar tatili açıklamasına çevrildi.

SİNOP

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile 6 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve sonrasında oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Ayancık, Türkeli, Saraydüzü ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde ise kısmi olarak 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1 ilçede eğitime ara verildi, 15 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda öğrenim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ayvacık ilçesindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, 19 Mayıs, Asarcık, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitim yapılmayacağı, bu öğrencilerin izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'ın 7 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

Karakoçan, Arıcak, Baskil, Alacakaya, Palu, Keban ve Sivrice ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

TOKAT

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Niksar, Sulusaray ve Artova ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, ilçelerde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede yarın eğitime ara verildi.

Ayrıca Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan, kamu kurumlarında hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

KARAMAN

Karaman'ın Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde beklenen buzlanma ve don riski nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KONYA

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm kademelerde, Karatay, Ilgın ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, Hüyük ilçesinde 1, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede, merkez Meram ilçesinde ise taşımalı eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle 9 ilçedeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karatay, Ilgın ve Taşkent kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Hüyük'e bağlı yüksek rakımlı Başlamış Mahallesi'nde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı taşımalı eğitim-öğretim kapsamında bulunan öğrenciler 1 gün süreyle izinli sayıldı.

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde de eğitime ara verildiği açıklandı.

Merkez Meram ilçesinde ise taşımalı öğrenciler için, Güneydere İlkokulu/Ortaokulu, Yeşiltekke İlkokulu/Ortaokulu, Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlkokulu/Ortaokulu, Mustafa Bağrıaçık İlkokulu/Ortaokulu, Sağlık İlkokulu, Kızılören İlkokulu/Ortaokulu, Sefaköy İlkokulu, Kayalı İlkokulu, Sefaköy Mehmet Tosun İmam Hatip Ortaokulu, Kozağaç ESOB İlkokulunda, taşıma merkezi olan Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlkokulu, İnlice İlkokulu/Ortaokulu, Gökyurt İlkokulu/Ortaokulunda tüm öğrenciler için 1 gün eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

ERZURUM

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bölgede olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde eğitim ve öğretim yarın devam edecek ancak ilimizde etkisini sürdüren kar yağışı ve buna bağlı çığ riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz 14 Ocak Çarşamba günü 1 bir gün idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle şehir merkezi veya kırsal alan ayrımı olmaksızın eğitim kurumlarına ulaşmakta zorluk yaşayan veya yaşayacak olan öğrencilerimiz de 1 bir gün idari izinli sayılacaktır."

ADIYAMAN

Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Çatak'ta ise ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Muradiye, Çaldıran ve Başkale kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle üç ilçedeki tüm okullarda taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Çatak Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli eğitime yarın, bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı belirtildi.

Açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, cuma günü alacağınız karne öncesi küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun, üşütmeyin."

SİVAS

Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.

MALATYA

Malatya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçelerde kar nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Yolların kapanması ve buzlanma riskinin devam ettiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın eğitim öğretime katılamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, ilçedeki diğer öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi.

Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çekerek ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile 3 ilçede, özel öğretim okulları da dahil olmak üzere tüm kademelerdeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında, kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Göksun ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ORDU

Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde dün başlayan kar yağışının devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ile Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca eğitime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğitime ara verilen günlerde, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.