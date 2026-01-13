Putin, Batılı bazı şirketlerin Rusya'daki iştiraklerine kayyum atadı
Rusya'da Canpack ve Rockwool şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 18:30, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 19:38
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Polonyalı Canpack ve Danimarkalı Rockwool şirketlerine kayyum atandı.
Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre bazı yerel şirketler tarafından yönetilecek.
Ülkede daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi şirketlerin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
Rus yetkililer, ülkedeki kayyum kararlarının, Batı'nın Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.