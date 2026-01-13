Putin, Batılı bazı şirketlerin Rusya'daki iştiraklerine kayyum atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Polonyalı Canpack ve Danimarkalı Rockwool şirketlerine kayyum atandı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre bazı yerel şirketler tarafından yönetilecek.

Ülkede daha önce de Danone, Carlsberg ve Fortum gibi şirketlerin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

Rus yetkililer, ülkedeki kayyum kararlarının, Batı'nın Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.