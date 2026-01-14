Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Avukat Rezan Epözdemir ile ilgili duruşma bugün Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nde görüldü. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Rezan Epözdemir hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edilmesine karar verdi.

İki ayrı soruşturma nedeniyle gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Epözdemir, avukat olduğu için Yargıtay'da yapılan yargılaması sonrasında tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rezan Epözdemir hakkında iki ayrı dosyada soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan Epözdemir'e rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardım suçlamaları yöneltilmişti.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı üniversite yüksek lisans yapan Özdemir, adını birçok ünlü davayla duyurdu.

İlk adını duyurduğu dava, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 tarihinde öldürülmesine ilişkin dava oldu.

Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, daha sonra kamuoyunda dikkat çeken önemli davaları üstlendi.

Epözdemir, bir hukuk börosu işletiyor ve şirketlere danışmanlık da yapıyor.

Epözdemir, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatlık görevini yapıyordu.

Epözdemir, Muğla Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden 16 Temmuz 2020'de ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava da ailenin avukatlığını üstlenmişti