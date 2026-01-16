Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında 3 şüphelinin testi pozitif
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu sonuçları açıklandı. 6 şüpheliden alınan saç, kan ve idrar örneklerini inceleyen uzmanlar; Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün sonuçlarının pozitif olduğunu raporladı. Soruşturma kapsamında örnek veren diğer 3 ismin testleri ise temiz çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç ve idrar örnekleri alınan 6 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.
Rapora göre, Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
Neda Şahin, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun sonuçları ise negatif çıktı.