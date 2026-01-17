Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı

Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

HACİ ALİ ÖZEL KİMDİR?

1969 yılında Konya'nın Yunak ilçesinde doğan Hacı Ali Özel, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Ardından Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği tarafından akredite edilen yüksek lisans programını bitirerek Kamu Yönetimi Uzmanı unvanını aldı. Kamu görevine Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel Uzmanı olarak başlayan Hacı Ali Özel Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Avrupa Birliği alanında düzenlenen programı başarıyla tamamlayarak Avrupa Birliği Uzmanı oldu.

Kamu yönetimi ve üst düzey bürokrasi alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Hacı Ali Özel;
- Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı,
- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı,
- Başbakanlık'ta Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
- Ayrıca 2017-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

Akademik çalışmaları da bulunan Özel'in, "Memur Suçları ve Memurların Yargılanması" konulu tezinin yanı sıra "Parasal Birlik ve Türkiye Ekonomisi" ile "Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye'nin Durumu" başlıklı araştırma ve incelemeleri bulunuyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Hacı Ali Özel, yayımlanan kararın ardından Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine resmen başlamış oldu.

