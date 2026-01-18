Ara tatilde dijital tehlike

Tatilde artan boş zaman, çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımını da artırıyor. Uzmanlara göre özellikle 10-18 yaş grubundaki öğrenciler; siber zorbalık, akran baskısı, dijital linç ve mahremiyet ihlalleriyle daha sık karşılaşıyor.

VELİLERE KRİTİK UYARILAR

Bilgisayar ve mobil oyunlar, yarıyıl tatilinde öğrenciler için en cazip uğraşların başında geliyor. Ancak uzmanlar, uzun saatler boyunca oynanan oyunların dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu ve öfke kontrolü sorunlarını tetiklediğine dikkat çekiyor.

Dizi ve video platformlarında yaş sınırlamasına dikkat edilmeden izlenen içerikler, çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Eğitimciler ve psikologlar, yarıyıl tatilinde çocukların tamamen yasaklarla değil, doğru yönlendirmeyle korunması gerektiğini belirtiyor.

Ailelerin;

Günlük ekran süresi için net sınırlar koyması,

Dijital dünyadaki riskler hakkında çocuklarıyla açık iletişim kurması öneriliyor.

Uzmanlara göre yarıyıl tatili, çocukların dijital dünyadan tamamen kopması değil; sağlıklı kullanım alışkanlığı kazanması için önemli bir fırsat.

BAĞIMLILIK FELAKET GETİRDİ

ABD'NİN Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk, oyun konsolunun elinden alınması üzerine babasını uykusunda tabancayla vurarak öldürdü. 13 Ocak'ta meydana gelen olayın ardından küçük çocuk cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Suçunu itiraf eden çocuk, babasının yatma vaktinin geldiğini söylemesine sinirlendiğini dile getirdi.