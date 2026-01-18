Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına geliyor!
Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları uyardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 16:13, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 16:15
Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre , Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi öngörülüyor.