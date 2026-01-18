5 katlı apartmanda patlayan kombi mahalleyi korkuttu
Sivas'ta bir apartmanda meydana gelen şiddetli kombi patlaması mahalleliyi korkuttu. Cam parçaları etrafa saçıldı, sağlık ve itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 17:50, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 17:52
Sivas'ta bir apartmanda kombi patladı. Paniğe neden olan patlama sonrası ekipler harekete geçti.
Edinilen bilgilere göre olay, Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede kombi patladı.
Meydana gelen şiddetli patlama sırasında sıçrayan cam parçaları çevreye saçıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan olmazken ikamette maddi hasar oluştu.
Patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.