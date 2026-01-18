Cizre'de tünelde feci zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cizre-Şırnak D400 kara yolu üzerindeki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde meydana geldi.

M.A. yönetimindeki 35 ZZ 663 plakalı otomobil ile A.P. (45) yönetimindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinden geçerken aracından inen ve diğer araçları yavaşlatmak isteyen M.Y.'ye de (19), B.B. yönetimindeki 06 DNM 024 plakalı cip çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.Y. ve araçlarda bulunan diğer yaralılar Feyruz Yargı (46), M.A. (23), B.A. (19), D.O. (23), M.O. (23) ve M.Ş.P. (33) ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Feyruz Yargı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yargı'nın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



