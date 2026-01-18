Elazığ'da trenin çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bahçeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada şahıs ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

