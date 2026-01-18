1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Bartın'da kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı arasındaki yol, şiddetli kar yağışı ve tipi yüzünden trafiğe kapandı. Alternatif güzergahlar kullanılıyor.

18 Ocak 2026 22:40
Bartın'da kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı arasındaki kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulus-Pınarbaşı kara yolunun 0-25 kilometre arasındaki bölümü, yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Bölgede tipinin de etkili olması nedeniyle kar temizleme çalışmalarının yürütülemediği öğrenilirken, ulaşımın çevredeki alternatif güzergahlara yönlendirildi bildirildi. Çevredeki köylerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise sürücüler uyarıldı.

Yapılan bir paylaşımda, "Yoğun kar yağışı sebebiyle 37-78 KKNo'lu Ulus (Şirinler)-(Bartın-Kastamonu) il sınırı- Pınarbaşı il yolunun 0-25 km'leri arası, saat 18.00 itibarıyla tüm taşıt trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır.

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.


