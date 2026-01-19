İstanbul Valiliği duyurdu: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. İstanbul Valiliği de kar yağışı nedeniyle bir takım önlemler aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.