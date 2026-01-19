Diplomatlığa başvuruda son 10 gün

Diplomatlık sınavı için geri sayım başladı

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı başvuruları 16 Aralık 2025 Salı günü saat 14.00'te başladı. Başvurular, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00'de sona erecek.

Bakanlık bünyesinde diplomat olarak görev almak isteyen adayların, belirtilen süre içerisinde başvurularını elektronik ortamda tamamlamaları gerekiyor. Sürenin sona ermesinin ardından yapılacak başvurular ise dikkate alınmayacak.

Aday Meslek Memurluğu nedir?

Aday Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığı'nın merkez ve yurt dışı teşkilatında görev yapan, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden kariyer diplomatlar arasında yer alıyor. Mesleğe kabul edilen adaylar, yazılı ve sözlü sınav süreçlerinin ardından kapsamlı bir meslek içi eğitime tabi tutuluyor.

Başvurular nereden yapılıyor?

Diplomat adayları başvurularını, Dışişleri Bakanlığı'nın kariyer.mfa.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriyor. Başvuru şartları, sınav takvimi ve sınav aşamalarına ilişkin detaylar da aynı platformda yer alıyor. İlanı tam metni için tıklayın.