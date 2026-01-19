Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda hizmete alınan 3. pist ile yeni hava trafik kontrol kulesinin açılış töreninde önemli değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın son yıllarda dikkat çekici bir büyüme performansı sergilediğini belirtti.

YENİ KAPASİTEYLE ULUSAL HAVACILIĞA GÜÇLÜ KATKI

Havalimanının yolcu sayısının her yıl düzenli olarak arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, yeni yatırımlarla birlikte Esenboğa'nın yıllık 30 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, bu gelişmenin Türkiye'nin ulusal havacılıktaki lider konumunu daha da pekiştireceğini söyledi.

"ANKARA'NIN MODERN YÜZÜNÜ DÜNYAYA AÇIYORUZ"

Esenboğa Havalimanı'nın sadece bir ulaşım noktası olmadığını dile getiren Uraloğlu, "Bu yatırımlar sayesinde Ankara'nın modern vizyonunu milyonlarca misafirle buluşturacağız. Başkentimizin küresel ölçekteki görünürlüğü artacak." dedi.

"HAVA YOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK"

2002 yılından bu yana uygulanan havacılık politikalarıyla Türkiye'nin gökyüzü yolculuğunda büyük mesafe kat ettiğini belirten Uraloğlu, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e yükseldiğini hatırlattı. Dış hat uçuşlarının ise 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, 2002'de 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2025 yılı sonunda 247 milyona çıktığını belirterek, birçok havalimanının artık yıllık 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

2026'YA REKORLA GİRİLDİ

2026 yılına 4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla tüm zamanların rekorunu kırarak başlandığını aktaran Uraloğlu, bu ivmeyle 2026 yılında yolcu sayısının 258 milyonun üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

ESENBOĞA'DA YOLCU SAYISI 5 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Esenboğa Havalimanı'nın son yıllarda hızlı bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2021'de yaklaşık 7 milyon olan yolcu sayısının 2025 itibarıyla 14 milyona yaklaştığını belirtti. 2035 yılında yolcu trafiğinin yüzde 65 artışla 23 milyona, 2045 yılında ise 31,5 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

MODERNİZASYONUN İLK ETABI TAMAMLANDI

Artan talep doğrultusunda Esenboğa Havalimanı'nın iki etaplı kapsamlı bir modernizasyon sürecine alındığını dile getiren Uraloğlu, birinci etap kapsamında 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistin, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesinin ve teknik bloğun tamamlandığını söyledi.

Ayrıca 85 bin metrekarelik yeni kargo apronu, bağlantı taksi yolları, itfaiye istasyonu, gümrük binası ve ısı merkezi gibi birçok tamamlayıcı tesisin de çağın en ileri teknolojileriyle hizmete alındığını kaydetti.

YENİ TERMİNALLE KAPASİTE DAHA DA ARTACAK

Projenin ikinci etabında en az 40 bin metrekarelik yeni terminal binası ile apron ve taksi yolu çalışmalarının yapılacağını belirten Uraloğlu, böylece Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesinin kalıcı ve güçlü şekilde artırılacağını söyledi.

"GÜVENLİ VE HIZLI ULAŞIM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Konuşmasının sonunda "Yol medeniyettir" vurgusu yapan Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım altyapısına kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Uraloğlu, projede emeği geçen yüklenici firmalara ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi personeline teşekkür etti.



