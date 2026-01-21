RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama

Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu'nun Türkiye'deki ofisine yetkili kurumlar tarafından operasyon düzenlendiği, baskının gerekçesine ve sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklamanın ise henüz yapılmadığı iddia edilmişti.

Çinli PDD'nin sahibi olduğu Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara el konulduğunu ve "Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket edeceklerini" açıklamıştı.

Rekabet Kurumundan e-ticaret platformu TEMU'ya ilişkin iddialara yanıt

Kurumdan, TEMU'ya ilişkin yürütülen sürece yönelik açıklama yapıldı.

Rekabet Kurumunun, mevzuat çerçevesinde yetki alanındaki hususlara yönelik rutin denetim ve yerinde inceleme faaliyetlerini düzenli sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır."