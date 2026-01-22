İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına Valilikten soruşturma

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- İBB'den açıklama

İBB'nin yazılı açıklamasında, Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin sürecin ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve hassasiyetle ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alınmış, aile derhal bilgilendirilmiş, emniyet birimleri ve adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiştir. Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Ayrıca aileyle yürütülen görüşmelerde, farklı tarihlerde iletilen beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiş, bu durum yetkili mercilerin bilgisine sunulmuştur."

İBB'nin kendi iç soruşturmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın mecralarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon, abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır. Bu yayınlar hakkında tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.