33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Polis Akademisi Başkanlığı, binlerce polis adayının heyecanla beklediği duyuruyu yaptı. 10 bin polis memuru alımı için gerçekleştirilen 33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları erişime açıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak 10 bin öğrenci adayının belirleneceği
süreçte ilk aşama tamamlandı. Polis Akademisi, ön başvuru sonuçlarının ilan
edildiğini duyurdu.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Adaylar, sınavın bir sonraki aşamasına (şahsen başvuru, evrak teslimi ve fiziki
parkur) katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını şu adımları izleyerek öğrenebilirler:
Sorgulama Adresi: https://ais.pa.edu.tr
Giriş Yöntemi: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme
giriş yapılması gerekmektedir.
Belge Durumu: Sonuç ekranında başarılı olan adaylar için sınav takvimi
ve sınav merkezi bilgileri yer alacaktır.
Sırada Ne Var?
Ön başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adayları yoğun bir sınav maratonu
bekliyor. Başvuru aşamasını geçen adaylar sırasıyla şu aşamalardan geçecek:
Fiziki Yeterlilik Sınavı (Parkur)
Mülakat Sınavı
Önemli Uyarı
Adaylara sonuçlarla ilgili ayrıca posta veya başka bir iletişim aracıyla tebligat yapılmayacaktır. Tüm bilgilendirmeler Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi ve aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecektir.