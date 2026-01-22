33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
YÖK'ten İranlı öğrencilere 'ödeme' kolaylığı

YÖK, İran'da yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki aksaklıklar nedeniyle ailelerinden para transferi alamayan İranlı öğrenciler için devlet ve vakıf üniversitelerine bir genelge gönderdi. Genelgede, öğrencilerin ellerinde olmayan nedenlerle ödeme güçlüğü çektiği vurgulanarak; öğrenim ücretlerinin bahar dönemine ertelenmesi ve taksitlendirme dahil makul süreler tanınması istendi.

yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden, İranlı öğrencilerin ülkelerindeki internet ve iletişim altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle öğrenim ödemelerinde kolaylık sağlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet ve vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam eden İran uyruklu öğrencilerin, ülkelerindeki internet ve iletişim altyapısında yaşanan sorunlar sebebiyle öğrenim ücretlerini ödemede sıkıntılar yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle, İranlı öğrencilerin öğrenim ücretlerinin bahar dönemine ertelenmesi, taksitlendirme dahil makul süre verilmesi konusunda kolaylık sağlanması istenen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden İran uyruklu öğrenciler tarafından; İran'da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıkları, bu sebeple yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri ve öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyemedikleri yönünde tarafımıza başvurular iletilmektedir. Bilindiği üzere, 2547 sayılı kanunun 46'ncı maddesinin (g) fıkrasında 'Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.' hükmü yer almaktadır. Ancak söz konusu öğrencilerin öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyememelerinin, kendi iradeleri dışında gelişen ve ülke genelinde yaşanan teknik ve iletişim sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; İran uyruklu öğrencilerin öğretim ücretlerinin bahar dönemi içerisinde ödenebilmesine imkan tanınması, taksitlendirme dahil olmak üzere makul süre verilmesinin sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim."

