Yasa dışı bahis soruşturması, Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Şahin'in mal varlıklarına el konularak, global şirketlerde bulunan 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 13:35, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 13:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adı yasa dışı bahisle anılan Veysel Şahin ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporu doğrultusunda harekete geçen Başsavcılık, Veysel Şahin'in 460 milyon Euro değerindeki kripto para varlığına el konulması kararı verdi.
Karar, sulh ceza hakimliği tarafından onandı.