Bakan Bolat: Savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı

Ticaret Bakanı Bolat, Belek'teki otelde düzenlenen "5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda yaptığı konuşmada, dünya genelinde Türkiye'nin hemen her sektörde kalite ve rekabetçiliğin simgesi olduğunu söyledi.

Tarım ürünlerinin lezzetiyle çok beğenildiğini ve arzu edildiğini belirten Bolat, hizmet sektöründe de Antalya başta olmak üzere bütün dünyada tanınan ve beğenilen yerleşim yerlerinin öne çıktığını dile getirdi.

Dünyanın büyük bir karmaşa içinde olduğuna işaret eden Bolat, kartların yeniden karıldığını, dengelerin yeniden kurulduğunu söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan savunma, ekonomi, parasal rejim ve ticaret rejimindeki kurumlar ile kurallarda çok ciddi aşınmaların olduğuna dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"Ticaret alanında 2025 yılı, tarihte unutulmayacak bir yıl olarak kayda geçti. Gümrük vergisi savaşları, ticaret savaşları başladı. Rekabetçilik ve fiyatlama davranışlarında çok önemli değişiklikler oldu. Türkiye olarak Batı'daki bu karmaşa ile Uzak Doğu'daki dev adımlarla ilerlemenin arasında bulunuyoruz. Buna göre stratejilerimizi çiziyoruz. Sürekli dinamik bir politika üretme sürecindeyiz."

"Nereye gidersek Türk savunma sanayii ürünlerinin kalitesinden bahsediliyor"

Bakan Bolat, "Bu kadar zor ve karmaşık dünya şartına rağmen ihracatta sağlam adımlarla ilerliyoruz. Belki çift haneli artış oranları yakalamak bu dönemde Çin haricinde mümkün değil ama o noktada biz geçen yılı yüzde 4,5'lik bir mal ihracat artışıyla tamamladık. Cumhurbaşkanımız bizlere, ihracatçılarımıza 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracat toplamı belirlemişti. 396 milyar dolarla tamamladık." bilgisini paylaştı.

Mal ihracatında geçen yıl 11,7 milyar dolar net artış olduğuna dikkati çeken Bolat, bu artışın yatırım, üretim, istihdam, döviz geliri ve vergi gelirine katkısının çok büyük olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye'nin en önemli alanlarından birisinin enflasyonla mücadele, diğerinin de dış dengeleri sağlam şekilde götürmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatına ilişkin bilgi veren Bolat, "2 yıl 9 aydır görevdeyim, savunma sanayii ihracatımız neredeyse yüzde 100 arttı. 10 milyar 54 milyon dolar. Nereye gidersek gidelim Türk savunma sanayii ürünlerinin kalitesinden, teknolojik üstünlüğünden bahsediliyor." dedi.

Geçen yıl yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının payının toplam mal ihracatında yüzde 43,5'e yükseldiğini anlatan Bolat, "Bazıları sırf eleştirmek uğruna 'Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 3'ü geçmiyor.' gibi söylüyor. Elektronik ürünler, uçaklar, gemiler, savunma sanayii ürünleri, bu ihracatlar yüksek teknolojili değil mi? O yüzden başardıklarımızla iftihar etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, savunma sanayiinde ihracatta 10. sırada"

Çalışmaları sürdürürken asla bencil politika izlemediklerini dile getiren Bolat, dış ülkelerle "kazan kazan" temelinde dengeli ticaret arayışında olduklarını vurguladı.

Bolat, "Türkiye savunma sanayiinde ihracatta 10. sırada. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine savunma sanayii ihracatı yapıyoruz. ABD, İngiltere, AB ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Slovakya, Romanya gibi ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 185 ülkeye ihracat var. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

"Savunma ve havacılık sanayimiz çok güçlü bir performans ortaya koydu"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de savunma sanayisinin Türkiye'nin stratejik kapasitesinin en güçlü alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin 2025'te yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolarlık tarihi ihracat rekoruna imza attığını belirten Gültepe, savunma sanayisi ihracatının geçen yıl yüzde 50'ye yakın artışla 10 milyar doların üzerine çıktığını dile getirdi.

Gültepe, 2025'te ihracat artışını analiz ettiklerinde bu yükselişin otomotiv, kimya, savunma ve havacılık sektöründen geldiğini belirterek, "Savunma ve havacılık sektörümüz, bu artışta yüzde 30'luk bir paya sahip. Savunma ve havacılık sanayimiz, bu zorlu tabloda çok güçlü bir performans ortaya koydu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ihracat başarısı gösteren savunma sanayisi ürünlerinin pul koleksiyonunun yer aldığı tabloyu Bakan Bolat'a takdim etti.