Hazine'den dolandırıcılık paylaşımlarına uyarı!
Hazine, Bakan Şimşek'in görüntülerinin kullanıldığı asılsız röportaj ve paylaşımların dolandırıcılık amacı taşıdığını belirterek, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri konusunda uyardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 15:00, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 16:12
Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla asılsız paylaşımlar ve dolandırıcılığa yönelik uyarıda bulundu.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır.
Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır.
Vatandaşlarımızın yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."