BDDK duyurdu: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yapılandırma geldi!

BDDK, bireysel kredi kartları ile 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanırken, toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'yi aşan tüketiciler için limitlerin düşürülmesini öngören yeni kararlar aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2026 16:40, Son Güncelleme : 31 Ocak 2026 16:39
BDDK duyurdu: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yapılandırma geldi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanmasına yönelik koordineli makro ihtiyati kararlar doğrultusunda bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı.

Düzenlemeyle, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanındı.

Yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri, borçlu tarafından 3 ay içinde talep edilmesi halinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek.

Kredi kartlarında limitler düşürülecek

Ayrıca vatandaşların kart limitlerinin düşürülmesine ilişkin düzenleme de yapılacak.

Düzenlemeyle tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak.

Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak.

Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

