Köpekten kaçarken otobüs çarptı

Trabzon'da köpeğin saldırısından kaçmak isterken yola atlayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül, halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 15:07, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 15:08
Köpekten kaçarken otobüs çarptı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçmak isterken yola atlayan Gül'e, yoldan geçen halk otobüsü çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

Ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Gül'ün yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

