Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmeleri gerekçe göstererek 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verdi.
TCMB, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yaptığı duyuruda, piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda 1 hafta vadeli repo ihalelerinin bir süreliğine durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Kararın, para politikası çerçevesinde likidite koşullarının yakından izlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
TCMB Nezdinde Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/TWBBu7JGC4 pic.twitter.com/KmQYgGb7PCMerkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 1, 2026