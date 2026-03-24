Kabine toplandı: En önemli gündem Ortadoğu'daki savaş
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bölgedeki jeopolitik gerilimin zirve yaptığı bir dönemde toplandı. Saat 15.39'da başlayan toplantının ana gündem maddesini 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşı oluşturuyor. Türkiye'yi bu ateş çemberinden uzak tutma stratejisinin ele alınacağı zirvede, hava sahası güvenliğinden enerji fiyatlarındaki artışa karşı alınacak ekonomik tedbirlere kadar pek çok kritik başlık masaya yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının en önemli başlığı 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı.
Türkiye; İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da içeren Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgedeki son durum kabine toplantısında kapsamlı olarak ele alınacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen barış diplomasisi üzerinde durulacak. Savaşın bir an önce son bulması, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için yapılacaklar konuşulacak.
Ankara'nın önceliği, Orta Doğu'da gittikçe genişleyen ateş çemberinden Türkiye'yi uzakta tutmak. Bunun için 86 milyonun yanı sıra Kıbrıs Türk halkının huzuru için de gerekli adımlar kararlılıkla atılıyor. Kabine, hava sahasının ve hudutların güvenliği konusundaki olası risklere karşı alınabilecek ilave tedbirleri masaya yatıracak.
Savaşın küresel ekonomiye etkisi
Kabine toplantısında enerji fiyatlarındaki ani yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak ve tüketiciyi korumak için yapılacaklar gündeme gelecek. Piyasalardaki son durum değerlendirilecek.