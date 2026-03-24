Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü görevinden uzakşatırıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan Çorum Boğazkale Tapu Müdürü V.S. görevden alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 16:02, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 16:02
Çorum Boğazkale Tapu Müdürü V.S.'nin Adalet BakanıAkın Gürlek'in tapu kayıtlarını Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden hukuksuz şekilde sorguladığı tespit edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında V.S., görevinden uzaklaştırıldı.
V.S.'nin müfettişlerin vereceği rapor doğrultusunda göreve iade edeceği ya da hakkında adli soruşturma başlatılacağı belirtildi.