Kira Geliri Olan Memurlar, Hangi Koşullarda Yıllık Beyanname Vermeleri Gerekir?

Kira geliri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre, sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler olarak tasnif edilmektedir.

Kişilerin sayılan bu mal ve hakları kiraya vermesi karşılığında elde ettiği kira geliri belirli koşullarda yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir idaresinin açıklamaları ve rehberleri kapsamında, konut kira gelirinde yıllık olarak belirlenen istisna tutarının altında kalan kira gelirleri için yıllık beyanname verilmez. 2025 yılı için mesken istisna tutarı 47.000 TL'dir .2025 yılı içerisinde toplam konut kira geliri 47.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar. Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

İşyerleri açısından ise 2025 yılı içerisinde kesintiye tabi olan brüt tutarı 330.000 TL üzeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanname verme sınırı olan 330.000 TL'nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile bulunması ve de istisnadan faydalanılabilecek olması hallerinde konut kira gelirinin, gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı ve bu toplamada beyana tabi başkaca gelirlerin bulunup bulunmadığı hususları birlikte dikkate alınacaktır.

Herhangi bir vergi kesintisi yapılmayan ve 2025 yılı için 18.000 üzeri iş yeri kira gelirlerinin da yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyannameler, 2025 dönemine ait beyana tabi kira gelirleri için beyannamelerini 1- 31 Mart 2026 tarihleri arasında verilecek, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin, yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, mükellefler istisna avantajından faydalanamayacağı gibi zamanında tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek zorunda kalabilecektir.



